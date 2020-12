El Vila-real i el Granada asseguren el bitllet per als setzens

El Vila-real va materialitzar ahir la seva classificació per als setzens de final de la Lliga Europa després de derrotar el Sivasspor turc per 0-1 amb un gol de Samu Chukwueze a 15 minuts pel final que deixa el conjunt d´Emery líder del grup. Per la seva banda, el Granada, tot i perdre amb el PSV (0-1), també està classificat, i la Reial Societat, que va empatar amb el Rijeka (2-2) s´ha posat en un embolic i s´ho jugarà tot en l´última jornada al camp del Nàpols.