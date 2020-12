Test de molt nivell per al Garatge Plana Girona

L´OK Lliga no té aturador i només tres dies després d´empatar (3-3) contra l´Igualada Rigat, el Garatge Plana Girona inaugura l´onzena jornada amb un test de moltíssim nivell. L´equip que dirigeixen Ramon Benito i Marc Comalat des de la banqueta visiten la complicadíssima pista del Deportivo Liceo a partir de tres quarts de nou de la nit. El conjunt gallec ha guanyat els nou partits que ha disputat fins ara i lidera amb mà de ferro la classificació amb 27 punts, dos més que el seu immediat perseguidor, el Barça. Els gironins són ara mateix setens, amb dotze punts i un balanç de tres victòries, els mateixos empats i quatre derrotes. Tot i que guanyar avui es presenta més que complicat, ja han aconseguit guanyar dues vegades lluny del pavelló de Palau. S´han imposat per un clar 2-6 a Mataró i per 3-5 a la pista del CP Taradell.