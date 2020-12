Maverick Viñales: «Ha estat un any difícil, no m'he sentit bé i no m'ha quadrat res»

L'altempordanès Maverick Viñales Ruiz (Roses, 12-01-1995) ha acabat en la sisena posició del Mundial de MotoGP 2020 en «una temporada per oblidar», segons el mateix protagonista. El palauenc i rosinc suma la seva sisena temporada a la categoria reina, la quarta sobre una Yamaha, en un any marcat pel baix rendiment de la moto en cursa.



Fa pocs dies que ha acabat el mundial. Ha pogut desconnectar?

Sí. És dels anys que menys m'ha costat, la veritat. Amb aquesta situació de la Covid-19 estic a casa, no he marxat fora i m'ha donat temps per desconnectar.

Quina temporada tan estranya, oi?

La veritat és que sí, molt. Per a nosaltres ho ha estat.

Què és el que més els ha afectat de tota aquesta situació?

Crec que el fet de no fer tot el calendari ens ha afectat amb circuits que ens eren molt favorables i que ja no hi eren. Però ha estat una mateixa situació per a tots.

Acaba una de les temporades més irregulars que es recorden. Ha estat per la pandèmia?

Bé, penso que amb tan poques curses tothom ha volgut arriscar molt més.

Amb tants guanyadors diferents en el calendari, ja quadra.

Totalment. Al final ha estat la possibilitat dels equips de poder arriscar la que ha marcat aquestes diferències respecte a altres anys.

Acaba la temporada en la sisena posició del mundial. Quina reflexió en fa?

La veritat és que ha estat una temporada molt difícil, és el meu pitjor resultat des que soc al mundial i no m'he sentit bé durant tot l'any. No m'ha quadrat res i és una temporada per esborrar de la ment i prou.

Què ha faltat per optar al mundial aquest any?

Potencial. Ens n'ha faltat, sobretot a l'equip. Hem fallat molt i hem fet molts errors. Crec que és el que ens ha costat més i que ens ha fet acabar només sisens.

Joan Mir s'ha proclamat campió del món per ser el més constant?

Sí, i s'ho ha guanyat, no només és ser constant. Ho ha fet bastant bé, la veritat, però també és cert que els altres pilots hem fallat molt.

Com ha afectat la no participació de Marc Márquez per la lesió?

Crec que només en el fet que no estava a pista. Per la resta, tothom ha anat al màxim igualment.

Quin és el millor episodi que recorda d'aquesta temporada? On ha gaudit més?

Vaig gaudir molt amb el rècord a Jerez, en la segona cursa allà. També en els dos caps de setmana de Misano, va ser espectacular, m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt Portimao, també, és un circuit molt divertit.

I el pitjor?

Les dues curses d'Àustria. Realment, van ser per oblidar, episodis que no vull recordar gaire, la veritat.

Aquest any les Yamaha han mostrat molts problemes. Com ho ha intentat gestionar?

Sincerament, he intentat evadir-me una mica de tot plegat, perquè no està a les meves mans. Tot i que soc pilot Yamaha, no podia fer res més que intentar pilotar i quan teníem l'oportunitat de fer-ho bé, estar a davant.

Pot ser el que més ha afectat és la necessitat de conservar motor? El rendiment no ha estat bo.

Sí. Penso que el fet de tenir tan pocs motors ens ha condicionat. A Jerez en vam trencar un, vam homologar-ne un altre i el vam haver de deixar a part perquè no portava les vàlvules correctes dins el motor. Ens ha fet perdre molt durant tot l'any, hem fet totes les curses amb dos motors. La veritat és que jo pensava que hauria de sortir des de boxes molt abans, però ho vam poder allargar bastant.

Han pogut identificar altres problemes d'aquesta temporada?

Sobretot molta falta d'adherència en la roda del darrere. Aquest ha estat un dels problemes bàsics d'aquest any. Sí que és veritat que hi havia circuits on la moto funcionava molt i molt bé, com a Jerez i Misano, però eren circuits on hi havia molta adherència. Això ha fet que el nostre resultat hagi passat de fer podi a estar entre els deu primers.

Per primera vegada en molts anys, hem vist una Yamaha que no ha estat ràpida en els revolts. També per l'adherència o per no poder fer servir tant el fre motor per la seva fiabilitat?

Té molt més a veure amb l'adherència. Hem estat molt ràpids en el qualifying o a una volta. Llavors, penso que la clau ha estat aquesta adherència que ens ha faltat durant la temporada.

Creu que des de Yamaha s'ha buscat una evolució intermèdia de la moto més que decantar-se per una opció fins al final?

No sabria què dir-te. No hem acabat mai de tenir un bon paquet amb la moto, perquè en pretemporada proves en circuits amb molt grip i allà som molt i molt ràpids. Quan hem arribat a circuits amb poca adherència, ho hem fet en condicions complicades perquè plovia sovint. Ha estat difícil, aquest ha estat el nostre problema principal. Hem estat lluny amb el potencial de la moto respecte als altres.

Cap on evolucionarà la moto per a la pròxima temporada?

L'any que ve no podem fer gran cosa, només intentar millorar la que tenim ara. El reglament està congelat, però sí que per al 2022 crec que serà una moto completament nova. A Yamaha ho necessitem, una moto nova que tingui més potencial.

És inevitable començar a pensar en la pretemporada del febrer.

Sí, per descomptat, però vull donar-me una mica de descans perquè ha estat un any molt difícil, sobretot mentalment. Hem tingut moltes coses i molts episodis aquesta temporada, i no del tot bons, malauradament. Haig de descansar la ment i ja ho veurem, però, per descomptat, ja estic enfocat amb l'any que ve.

En aquesta pretemporada, ens pot avançar què buscaran?

Adherència. És el que més ens fa falta ara mateix. Si més no, simular aquella situació on no la tenim en cursa, començar a treballar-la. Aquest és l'objectiu fonamental que hem trobat.

Creu que ara amb Quartararo al mateix box, el camí d'evolució de la moto serà diferent? Entenc que Valentino Rossi tenia el seu pes i són dos pilots diferents.

No ho sé. Sí que és veritat que a Yamaha els comentaris, les sensacions..., però al final fa el seu camí. No sé si tindrem diferències respecte a com ho estàvem fent fins ara.

Té esperances per aspirar al mundial l'any que ve?

Sempre. Em conec molt bé i sé quin és el meu potencial. Sempre començo l'any amb optimisme, motivació i l'oportunitat de guanyar el Mundial. Crec que, si ho quadrem tot, es pot fer, però falta que ens acompanyi el potencial de la moto. És complicat, però, si reuneixes totes les peces, es pot fer.

Queda una prova per definir del calendari del 2021. Està entre Portimao, Indonèsia i Rússia. Quina prefereix?

Portimao, m'encanta. Però Indonèsia també és molt divertit. La veritat és que hi tenim molts fans i estaria bé allà, perquè els hi dona molta vida i estaria molt bé. Ens van ensenyar els renders del circuit i sembla molt divertit, però Portimao m'encanta, el circuit és molt i molt maco.

Com ha estat córrer sense aficionats?

Molt diferent. A Misano, que en vam tenir, s'agraeix, però els circuits estan completament buits. A mi m'agrada molt més amb públic.

Per cert, fa poc vam entrevistar Isaac Viñales per la seva arribada a la Superbikes. Una alegria suposo?

La veritat és que sí. Estic molt content perquè està fent passos endavant i a més pot ser una categoria que s'adapti molt bé a ell. Esperem que li vagi perfecte, entrenarem molt i que els dos puguem aconseguir bons resultats.

Ara toca descansar. Què té pensat fer per vacances?

La veritat és que amb tot això de la pandèmia, intentar estar segur a casa. No moure'm gaire. És important estar tranquil, que ve l'hivern i hem de passar això bé.

Entenc que anar amb moto sí, no?

No, la veritat és que no. A Andorra fa moltíssim fred. Aquestes vacances potser tocarà esquiar, però moto molt poca, la veritat.