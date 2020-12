Una victòria a Donetsk donaria el bitllet de vuitens al Madrid

El Reial Madrid visita aquest vespre el Shakhtar (18.55) en un partit en què cap dels dos arriben en un bon moment i on no tenen marge d'error. La victòria de la setmana passada al camp de l'Inter ha permès al Madrid acostar el bitllet per als vuitentsde final. Tot passa, però, per guanyar avui a Ucraïna. Una victòria suposaria la classificació matemàtica per a la següent ronda i faria que els blancs es juguessin el lideratge a Valdebebas contra el Borussia Mönchengladbach. Zidane té les baixes de Ramos, Valverde, Hazard, Carvajal i Jovic però recupera Benzema. Per la seva banda, l'Atlètic mirarà de vèncer un Bayern que arriba a Madrid (21.00) sense Neuer, Lewandowski ni Kimmich. Els matalassers necessiten 4 punts per ser a vuitens.