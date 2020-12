Una victòria del Barça a Dinamarca consolidaria el lideratge de grup

El Barça, després de superar la passada jornada al Palau un dels seus rivals directes, el Kiel (29-25), visita avui (18.45, Esport3) l'Aalborg danès en un partit clau per a l'equip de Xavi Pascual per consolidar-se al lideratge del Grup B. Els blaugrana són líders invictes després de set partits. Els segueixen el Veszprém, amb 5 victòries, un empat i una derrota, i l'Aalborg, amb 5 victòries, 3 derrotes, i amb un partit més és tercer. Per aquest motiu un triomf del Barça a la pista danesa deixaria sentenciada la lluita pel primer i segon lloc.