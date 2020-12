Un títol i un bon pessic en joc per a un Llagostera que pot fer història

Un cop més, i ja en són uns quants, el Llagostera té una cita amb la història. Serà demà a la tarda (18.00), en directe per la web d'Esport3. Els gironins n'han fet de molt grosses d'ençà de l'arribada d'Oriol Alsina i Isabel Tarragó. Pujar a Segona contra tot un Nàstic i mantenir-s'hi un parell de temporades passejant el nom del poble arreu de l'Estat és, sens dubte, la més destacada. La col·lecció de fites d'aquest Llagostera és d'allò més llarga i, a part dels dos anys a Segona A, va des de dos ascensos a Segona B a una final de la Copa Catalunya, passant per plantar cara al València a la Copa del Rei. Entremig, un munt d'històries amb més somriures que llàgrimes, d'un club humil que s'ha anat fent un nom al panorama futbolístic. Demà els gironins tenen l'oportunitat d'escriure una altra pàgina destacada al seu llibre d'or en forma de títol. Els d'Alsina disputen la final de la Copa Federació contra Las Rozas a l'estadi madrileny. Juventeny és baixa i Pitu, dubte.

La temporada del Llagostera és un no parar amb partits cada tres dies entre una competició i altra. Tot i això, l'equip competeix i arriba a la final en un bon moment després d'empatar diumenge a Cornellà (0-0). «Tenim una gran acumulació de partits, juguem a camp contrari i ens espera un viatge llarg. Tot i això anem amb molta il·lusió, compromesos i mentalitzats. Sabem que serà complicat però si competim al nostre nivell, tindrem opcions», explica Alsina.

En joc hi ha el prestigi de guanyar un títol i també un bon pessic econòmic. Si els gironins guanyen la Copa Federació s'embutxacaran 90.000 ?, mentre que si queden subcampions se n'enduran igualment 30.000. «Esportivament seria un èxit molt important, i econòmicament, també», recorda Alsina. Per la seva banda, Tarragó destaca que suposaria «un gran prestigi». «Jugar la final ja és un orgull i si tenim la sort de guanyar-la, seria fantàstic». El Las Rozas va perdre diumenge contra el San Sebastián de los Reyes i el tècnic Manolo Cano va fer descansar alguns titulars. Els madrilenys són cuers del seu grup de Segona B: «Van començar malament però era un equip fet per pujar».