De Llagostera al ral·li Dakar

Pau Navarro, un jove llagosterenc de només 16 anys, es convertirà en la propera edició del ral·li Dakar en un dels més joves participants de la mítica prova. Ho farà com a copilot en la categoria de camions d'Álex Aguirregaviria, i fent realitat el que ell ahir definia com «un somni del qual a vegades no em vull despertar». Navarro és un dels pilots i copilots gironins que forma part de l'ambiciós projecte de l'FN Speed Team, que des de Llagostera vol ser un dels referents espanyols de la propera edició del ral·li. De fet, serà el que més participants hi aportarà i, en motos, per exemple, aspira a situar-se entre els vint millors. Ahir a Bescanó, al circuit Puigdemont, es va fer la presentació d'aquesta iniciativa que també va lligada amb el debut de la marca figuerenca Rieju al raid, amb Joan Pedrero i Oriol Mena de referents.

Els altres representants gironins de l'equip seran Sergi Brugué (copilot de cotxe), Gaël Queralt (pilot de side by side) i Santi Navarro (pilot de side by side), el pare d'en Pau, a banda dels germans Borja i Rubén Rodríguez (cotxe), naturals de Sant Feliu de Guíxols, tot i que ara no hi resideixen. FN Speed viatjarà a l'Aràbia Saudita per participar en la 43a edició del ral·li Dakar, que es disputarà entre el 3 i el 15 de gener. Hi tindran pilots en les quatre categories, des de motos i cotxes, fins a Side by Side o camions.

L'FN Speed Team embarcarà demà tots els vehicles a Marsella i a finals de desembre l'equip es desplaçarà a Jeddah per recollir-los entre els dies 30 i 31. El 2 de gener es farà el tradicional pròleg d'onze quilòmetres a Jeddah, on es determinarà l'ordre de sortida dels vehicles, de cara a l'inici del ral·li l'endemà. Bertrand Marc (director esportiu de l'FN Speed Team) assegurava ahir que «aquest any l'hem dedicat al desenvolupament tècnic per l'aturada esportiva. Hem treballat per presentar el millor equip possible al Dakar. El nostre objectiu com a equip és plantar cara amb determinació als contratemps que vagin sorgint en carrera i que tots els pilots arribin al podi».

Pau Navarro debutarà com a copilot en aquest proper Dakar però per a ell no és cap novetat el ral·li més famós del món. Al Dakar de 2017 va ser-hi els dies previs. I al d'aquest 2020, durant els dies de descans. Ara, però, està preparat per entrar-hi en acció entre els participants i amb tan sols 16 anys d'edat, tot un rècord.