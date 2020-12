L'Ekaterinburg no es deixa sorprendre per l'Schio

L'actual campió d'Europa i gran favorit en aquesta bombolla, l'Ekaterinburg va tornar a demostrar que té talent per donar i per vendre i, tot i que les italianes es van posar a només 9 punts en l'últim quart, va acabar guanyar per 23 punts (83-61) amb 20 puunts de Jones, 15 de Vandersloot i 14 de Quigley.