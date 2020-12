Laporta aspira a presidir el Barça, el «repte més gran de la meva vida»

Joan Laporta, qui va ser president del Barcelona del 2003 fins al 2010, va iniciar ahir una nova cursa per tornar a dirigir l'entitat blaugrana, la qual cosa considera tot un «repte», possiblement «el més gran» de la seva vida. «Vull tornar a servir el Barça, perquè tinc la preparació i l'experiència necessàries per fer els canvis que el club necessita. Si els socis i sòcies ens donen la seva confiança, ho tornarem a fer, i estic convençut que ho farem millor», expressava.

L'encara precandidat va presentar el seu projecte al recinte modernista de l'hospital de Sant Pau, aixecat als mateixos terrenys en què el club va jugar els seus partits entre 1900 i 1901, als pocs mesos de la seva fundació. I ho va fer en un acte de més d'hora i mitja en què va enviar un clar missatge d'unitat i va exhibir un tarannà d'allò més conciliador.

«Com a club, hem de tornar a estar a prop de la nostra gent. Vull unir tot el barcelonisme. Dins el model de club que proposo hi té cabuda tothom, i quan dic tothom és tothom», va subratllar Laporta, que va assegurar que treballarà «incansablement» per «tornar l'alegria» al Barça i que aquest «sigui un motor d'optimisme en qualsevol racó del planeta». Per això, va insistir que, si guanya les eleccions, governarà el Barcelona «sense retrets i mirant cap endavant», perquè «són tantes les energies que necessitem per redreçar el rumb que no podem malgastar mirant pel retrovisor».

Superat el fracàs del 2015, quan va ser superat per Josep Maria Bartomeu a les eleccions, diu que aquest cop ha treballat a consciència en la seva precandidatura, integrada per «gent valenta, professionals i grans empresaris que volen el Barça i tenen clar que han de dedicar el seu temps i els seus coneixements a l'entitat» i també per «persones de prestigi del món del futbol».