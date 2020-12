El Garatge Plana Girona pateix per salvar un empat a casa contra el cuer

El Garatge Plana Girona no va poder passar de l'empat anit en el partit endarrerit contra el cuer, l'Igualada, i encara gràcies, perquè els visitants els van remuntar un 2-0 i ben a prop van estar d'endur-se els tres punts. Després dels gols inicials de Mendes i David Gelmà, el Girona es veia plàcidament dominant per 2-0 tot just havent-se disputat els deu primers minuts. L'Igualada va aconseguir entrar al partit abans del descans (2-1), i en la represa, els gols de Yeste i Bars, confirmaven la remuntada (2-3).

El Girona, que amb el punt d'ahir és ara setè a la classificació de l'OK Lliga, va reaccionar en busca de l'empat, com a mínim, i el va acabar trobant a tres minuts del final amb un gol de David Gelmà de penal.