El futbol català es reprendrà el 9 de gener amb novetats

El futbol català continua treballant per intentar recuperar la normalitat. La intenció és que la pilota torni a rodar a partir del cap de setmana del 9 i 10 de gener. La FCF vol reduir a la meitat totes les lligues, disputant-se només una volta de la competició i reprenent els campionats a partir de la jornada en què es va quedar aturada. A la Primera i la Segona Catalana es disputarà la totalitat de la primera fase, en cada subgrup. L'ascens es decidirà en una eliminatòria d'anada i tornada entre els dos campions de cada subgrup, mentre que els descensos seran directes segons la classificació final per posicions. Per la seva banda, tant el futbol femení, base i el futbol sala, la proposta ajorna el retorn de les competicions als dies 16 i 17 de gener.