El Figueres es retroba amb la victòria al camp del Sants (0-1)

La Unió Esportiva Figueres ha aconseguit aquest migdia la segona victòria de la temporada a Tercera Divisió al camp de la UE Sants (0-1). Contra l'últim classificat del grup, els figuerencs s'han redimit i han tornat a guanyar després de dues derrotes i un empat. Un solitari gol del central Gallo al minut 53, a la sortida d'un córner, ha permès el Figueres agafar aire i emportar-se els tres punts de Barcelona.

Els altempordanesos es plantaven a L'Energia amb les baixes per lesió del central Uri Ayala i del davanter Marc Medina –a més de la coneguda absència de Marc Granero-, mentre que Mario Mendoza tornava a una convocatòria i Carles Coto, amb molèsties als isquiotibials, es quedava a la banqueta per precaució. Al primer temps, els de Javi Salamero han avisat amb accions de Pepu Soler, Pol Gómez i Ivan Vidal, tot i que Andrés Díez també ha hagut d'intervenir en dues rematades seguides del Sants.

A la represa, la igualtat s'ha mantingut al terreny de joc, però el Figueres ha aprofitat la seva gran ocasió, quan un córner llançat per Pol Tarrenchs des de l'esquerra l'ha rematat impecablement amb el cap el central Gallo. El defensa de Banyoles i de Girona obria la llauna al minut 53 i anotava el seu primer gol com a unionista, en la segona temporada a Vilatenim.

El Sants ho ha provat amb insistència fins al final –Ivan Vidal havia tingut a prop el 0-2-, però els de l'Alt Empordà s'han mantingut ferms i han sabut patir fins al final per emportar-se els tres punts cap a casa. A la recta final ha debutat el migcampista mexicà Carlos Treviño, que ha gaudit dels seus primers minuts després de la greu lesió al genoll que va patir fa nou mesos.

Javi Salamero, entrenador del Figueres, explicava després del partit que "la valoració és molt positiva, veníem a pels 3 punts i a reivindicar-nos una mica. No ens podíem permetre no guanyar avui; ens ha costat molt més del que sembla. Sortim reforçats". El proper partit dels blanc-i-blaus serà el diumenge 6 de desembre (12 h) a l'Estadi de Vilatenim davant la UA Horta amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del curs com a local.



FITXA TÈCNICA



SANTS: Uri, Domingo (Telmo, 67'), Batalla, David Cura, Abdul, Miguel, Ot, Hervias (Paz, 67'), Cala, Juli (Michu, 46') i Guillermo (Marcus, 46').

FIGUERES: Andrés Díez, Gabri Vidal, Pol Tarrenchs, Gallo, Maureta, Pol Gómez, Jorge Torres, Valverde (Abel Fàbregas, 74'), Ousman, Pepu Soler (Marc Bech, 69') i Ivan Vidal (Treviño, 79').

GOL: 0-1, Gallo (53')

ÀRBITRE: Ramírez Plaza.

INCIDIÈNCIES: Partit de la 7a jornada de Tercera Divisió disputat al camp de L'Energia, de Barcelona, a porta tancada.