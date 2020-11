La selecció espanyola guanya el seu últim assaig abans de l'Europeu

La selecció espanyola femenina d'handbol es va imposar (24-22) a Eslovàquia en el segon amistós davant el mateix rival en tres dies, en el Pavelló Municipal Vicente Trueba de Torrelavega, com a últim assaig abans del Campionat Europeu de Dinamarca 2020 que comença el 3 de desembre. Després de la derrota de divendres, les eslovaques van donar un pas endavant i van platejar un partit molt més exigent. El conjunt dirigit per Carlos Viver va saber patir i mantenir la concentració fins al final del duel per aconseguir el triomf i arribar plenes de moral a l'Europeu.