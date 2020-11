Messi homenatja Maradona en un Barça que retroba el camí

El Barcelona va retre ahir al Camp Nou el millor homenatge possible a Diego Armando Maradona, exjugador blaugrana que va morir el passat dimecres, en golejar l'Osasuna (4-0) en l'onzena jornada de la Lliga Santander, per confirmar que comença a carburar i que vol treure la pols en la competició domèstica. El danès Martin Braithwaite, una mica després de la mitja hora en la seva setmana de somni després del doblet a Champions, va desbloquejar la resistència navarresa, i Antoine Griezmann, sense la pressió del 9, es va unir a la festa abans del descans, quan va collir un rebuig de cara i va clavar una espectacular volea que va servir perquè el seu equip ampliés l'avantatge. A la represa, generant moltes ocasions, els de Koeman es van fer encara més grans i no van trigar a ampliar el seu marcador després del pas pels vestidors, amb una ocasió en què Coutinho va aprofitar una passada perfecta de Griezmann per quedar-se sol davant d'Herrera (min.57). Finalment, Leo Messi, al minut 72, va posar fi a la golejada amb un preciós homenatge al 10; es va treure la samarreta blaugrana i va mostrar la del Newell's Old Boys amb la qual Maradona va jugar la temporada 1993-94. Amb aquesta golejada, el Barça oblida la derrota al Wanda Metropolitano (1-0) i aprofita l'ensopegada del Reial Madrid contra el Deportivo Alabès (1-2) per retallar distàncies en una lliga que continuen dominant la Reial Societat i l'Atlètic, amb uns quants punts més.

La línia de cinc amb la qual Arrasate va plantejar el partit no va frenar l'embranzida del Barça, motivat pel desig de retre homenatge a Maradona. Per fer-ho, Koeman va formar el seu onze més ofensiu, amb un doble pivot integrat per Frenkie de Jong i Pedri i amb Coutinho, Griezmann, Messi i Braithwaite que van portar el perill a l'àrea de Sergio Herrera. La lesió de Jony als 20 minuts va suposar el primer contratemps pel quadre navarrès, que la temporada passada havia estat capaç de guanyar al Camp Nou. El VAR va haver d'intervenir en diverses ocasions, una de les quals va servir per anul·lar, per un fora de joc del tot rigorós, un gol a Ousmane Dembélé després d'una bona jugada de Trincao, que havia recollit un refús d'una jugada de Messi. També va anul·lar als visitants un fora de joc d'Oier a la primera meitat.

Koeman, sense centrals

No tot van ser flors i violes per a l'entrenador blaugrana, Ronald Koeman, qui veia com Lenglet havia d'abandonar el terreny de joc a la segona meitat. Una estona més tard i després de conversar amb els metges, el tècnic va explicar que «sembla que la lesió és molt greu» tot i que no se sap encara si podrà jugar aquest dimecres al camp del Ferencvaros a la Lliga de Campions. «Encara no sé si arribarà a temps», va explicar. Actualment, la plantilla de Koeman no compta amb cap dels centrals disponibles; a Lenglet s'hi sumen Piqué, lesionat de llarga durada, Araújo i Umtiti. Amb tot, la bona notícia dels darrers dies ha estat el bon paper del jove central del filial Òscar Mingueza. Tot i així, Koeman s'hi va mostrar crític: «En general ha fet un gran partit, però ha perdut dues pilotes que gairebé ens comporten dos gols en contra. Com a central pots fer un gran partit però dos errors poden costar molt cars», va opinar.

D'altra banda, Koeman va considerar que el seu equip havia perdut la concentració després del descans i que això va permetre que el rival fes un pas endavant. «No hem sortit bé a la represa i l'Osasuna ha gaudit de bones oportunitats de gol. Segurament haurien merescut anotar».

Del 10 per al 10

No podria ser un altre que no fos Messi el que tanqués l'homenatge al que va ser el seu seleccionador al Mundial de Sud-àfrica. El davanter barcelonista va clavar una rematada des de la frontal ajustada al pal per posar el definitiu 4-0. Per celebrar la diana, es va treure la samarreta del Barça i en va mostrar una del Newell's amb el 10 que va vestir Maradona durant la seva breu etapa al club de Rosario.