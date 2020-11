Maneta del Peralada i «hat-trick» de Casanova per situar l'equip colíder

En un partit boig, en el qual va haver-hi un ruixat de gols, el Peralada es va desfer de la Fundació Esportiva Grama per un contundent 5-2 i, així, atrapat el colideratge on està empatat amb 14 punts amb el Cerdanyola. Adrià Casanova es va erigir com el gran protagonista de l'enfrontament amb un hat-trick.

Trencar la ratxa de 24 jornades sense perdre del Girona B i guanyar-los en el seu camp feia presagiar que el Peralada sortiria a per totes ahir contra la Grama. A això, cal afegir-hi que els homes d'Albert Carbó encara no havien pogut endur-se els tres punts del Municipal empordanès on han conreat dos empats en dos partits jugats. Fins ahir. Carbó va fer servir una alineació potent. Amb els habituals, en excepció d'Ivan Amoedo que era l'única absència per sanció. Entre l'11 de gala s'hi trobava el davanter Casanova. El de Joanetes, que va arribar aquest estiu provinent del Banyoles, tenia fam de gol ja que encara no havia vist porta. En el minut 10 ja va marcar el primer després de realitzar una rematada acrobàtica. Puig i Josu van ser els altres dos golejadors del Peralada al primer temps. Adil amb un doblet tancava el 3-2 amb què van anar als vestidors.

A la represa, Casanova va ser l'autèntic protagonista. Va signar dues dianes més per establir el 5-2 definitiu i marxar del Municipal amb un triplet al sarró.