El Llagostera suma un punt valuós després d'empatar a zero contra el Cornellà

Punt de mèrit el que va aconseguir ahir el Llagostera després d'empatar sense gols al camp del líder, el Cornellà, en un partit molt igualat i disputat. Tot plegat en un matx en el qual cada equip va ser dominador d'una part. A la primera els locals van voler fer notar perquè eren els líders però es van topar amb Marcos cada cop que es van aproximar a l'àrea. En canvi a la segona, els visitants van poder obrir el marcador i sortir triomfants però Aimar no va poder materialitzar cap de les tres ocasions amb les quals va comptar. Al final, repartiment de punts abans de viatjar fins Las Rozas per disputar la final de Copa Federació.

A primera vista, algú que no ha vist cap partit del Llagostera aquesta temporada podria dir que els homes d'Oriol Alsina només han estat jugant partits de Lliga. Els jugadors blaugranes disputen tots els partits de tu a tu. Sigui quin sigui el rival. Ahir va ser el torn del líder el Cornellà. Un conjunt que la temporada passada va fregar l'heroica i va estar a punt d'inscriure el seu nom al futbol professional i jugar enguany a la Lliga Smartbank. Un sotrac que passa factura per molts conjunts, però pel Cornellà no. L'equip entrenat per Guillermo Romo arribava ahir a la cita líder en solitari, només havent perdut un partit -contra el Prat per 1-0- i havent sumat set punts de nou possibles a casa. Per tant, el partit era una prova de foc pel Llagostera que venia de conrear la primera derrota a Lliga després de caure 1-0 contra el Lleida el dimecres passat.

L'inici va ser igualat. Es podria dir que la balança es va decantar pels locals, que van estar buscant el gol amb insistència. No va ser fins al minut 30 quan el cornellenc Ontiveros va posar a prova un Marcos que va rebutjar el seu tir sense problemes. Ho intentaven els locals amb diverses centrades, però la defensa formada per Monreal i Lucas Viale es va mostrar impecable en tot moment.

A la represa, Oriol Alsina va sacsejar la banqueta buscant quelcom més. El capità Gil Muntadas, protagonista la setmana passada contra el filial de l'Espanyol, va entrar en detriment de Pau. El domini cada cop era més blaugrana, però era estèril sense que els homes d'Alsina possessin a prova el porter local. De fet, la primera arribada va ser del Cornellà a través d'un xut llunyà de Medina. Restava que Sascha digués la seva. L'ariet va assistir a Guiu amb una bona prolongació, però l'extrem no va arribar per poc i no va poder superar Ramon. Els minuts finals van ser bojos. L'experimentat lateral Aimar Moratalla va poder ser l'home del partit si hagués pogut convertir dues ocasions que va tenir. El seu primer xut va fregar el pal; i posteriorment va errar una rematada de cap. Amb aquest punt aconseguit el Llagostera viatjarà dimecres a Las Rozas per disputar la final de la Copa Federació amb la moral ben alta.