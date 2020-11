L'espectacle de l'Eurolliga aterra a Fontajau amb un Uni que vol aspirar «a tot»

Encara amb la incògnita de si, finalment, la Generalitat permetrà fer una excepció a la prohibició de jugar partits amb públic, Girona i Fontajau es preparen per viure a partir de dimarts una autèntica setmana gran de bàsquet. L'espectacle de l'Eurolliga aterra a la ciutat amb una de les quatre bombolles que ha organitzat la FIBA després d'haver-se de replantejar la competició per culpa de la pandèmia. Quatre equips, dividits en quatre grups, que s'enfrontaran en dues voltes, en dues seus diferents (un total de sis partits de fase regular, tres i tres). Els dos millors es classificaran per als quarts de final, i la resta estan eliminats. Els supervivents d'aquesta ronda accediran a la Final Four. Als despatxos de l'Spar Girona la maquinària fa dies que està ben greixada perquè tot surti perfecte. «Que es jugui aquí una de les bombolles és una ajuda econòmica a l'entorn i a les empreses, perquè els equips estan concentrats aquí en un hotel, fan desplaçaments, i també hi ha els àrbitres i el personal de la FIBA», explica Cayetano Pérez. El president de l'Uni admet que «hem lluitat molt per dur la competició a Girona, amb la intenció que hi pogués haver públic», un extrem que ara per ara no es pot donar per les restriccions vigents contra la covid, tot i que el club ho intentarà fins a última hora amb la Generalitat.

L'hotel Ultònia serà, a banda de Fontajau, l'eix vertebrador d'una competició que arrencarà dimarts amb els dos primers partits i s'allargarà fins divendres, amb una jornada de descans fixada per a dimecres. L'Eurolliga mobilitzarà a la ciutat unes 400 persones, entre jugadores, tècnics, staff, personal de l'organització, àrbitres i representants de la FIBA. Tot està perfectament mil·limetrat: «Els equips sempre viatjaran amb el mateix autobús, els àrbitres disposaran d'una flota de taxis, al voltant del torneig hi haurà un cert negoci, tot i que no com ens hauria agradat a nosaltres, que encara hagués pogut dinamitzar més l'economia de la ciutat», detalla Cayetano Pérez.

Que la FIBA apostés per Girona (dues de les altres bombolles es fan a Istambul i una altra a Sopron, a Hongria) demostra que l'Uni és un club respectat a Europa, en creixement continuat. Pérez creu que des de la FIBA «hi ha interès que es consolidi el projecte amb un equip més d'Espanya dins de l'Eurolliga. La nostra lliga és molt potent i tenir més equips els interessa, per diversificar, ja que fins ara les grans potències solien ser Rússia i Turquia». En aquest sentit, el president de l'Spar Girona diu que «el club està consolidat a Europa i ara la nostra intenció és consolidar-nos a l'Eurolliga. Això s'ha de continuar treballant». Entra aquí a valorar les dificultats econòmiques que s'estan trobant aquest any per culpa dels efectes del coronavirus: «Per desgràcia no ho tenim sempre cobert. Depenem de moltes coses i aquesta situació ens afecta». De moment, haver dut l'Eurolliga a Girona només els ha representat «despeses» perquè s'han hagut de fer càrrec de tot el dispositiu organitzatiu, fins i tot el de tenir a punt els controls PCR que hauran de passar els equips, «però al final els números quadraran. Que no haguem de viatjar també ens beneficia per fer front a la despesa».

La seguretat, en temps de pandèmia, està garantida. Cayetano Pérez detalla que tots els equips es faran controls PCR abans de començar la competició i a la sortida de Girona, també. A Fontajau no hi podrà haver cap més activitat quan s'estiguin jugant els partits. Els equips aniran del pavelló a l'hotel i viceversa, i no es podran barrejar, òbviament, més enllà dels partits.

I a què aspira l'Uni en aquesta màxima competició? Pérez diu que amb l'arribada d'Alfred Julbe per rellevar Èric Surís «es veu una progressió. L'equip està molt animat. Entenem que l'Alfred ha de seguir treballant i ha de fer-se seu l'equip. Es veu un canvi, sobretot en l'espectacle que donem, i aquesta era una mica la intenció». Per tot plegat, al president de l'Spar Girona no li tremola la veu quan assegura que «la nostra idea és aspirar a tot. Amb molta il·lusió però també amb un punt de realisme perquè tindrem al davant rivals molt potents, com l'Ekaterinburg. Des del començament que vam fer la proposta i vam intentar dur la bombolla volíem que Girona tingués una gran setmana de bàsquet».

Les russes són les gran favorites d'aquest grup. Amb una plantilla d'estrelles, arribaran a Fontajau liderades per Breanna Stewart, considerada per molts la millor jugadora del món del moment, guanyadora a l'estiu de la WNBA amb Seattle Storm. Alba Torrens, Emma Messeman, estrella de la WNBA, i Courtney Vandersloot i Allie Quigley, són d'altres de les seves figures. Dels altres dos equips, en destaca la pivot Sandrine Gruda, al Schio, mentre que el Riga és segurament el rival més assequible per a l'equip gironí.