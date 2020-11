El Girona femení no aixeca el cap i suma la sisena derrota

Nova derrota del Girona en la seva estrena a la Primera Divisió Nacional. Ahir les gironines van caure contra un dels millors equips de la categoria com és el Sant Gabriel per 1-4. A la primera meitat les blanc-i-vermelles van poder disputar-li de tu a tu a les barcelonines i anar-se'n als vestidors amb un ajustat 0-1 desfavorable. Però a la represa, les visitants van fer valer el seu favoritisme i van anotar tres gols més per tancar el 1-4 definitiu. A la propera jornada visiten el camp del Terrassa.