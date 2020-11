El GEiEG Uni Girona cau a la pista de l'Almeda després d'un mal tercer període

El GEiEG Uni Girona va encadenar la tercera derrota consecutiva a la pista de l'Almeda (49-39), un equip que fins ahir no havia guanyat cap dels sis partits que havia disputat. I va ser un partit on les jugadores entrenades per Joan Pau Torralba van fer una bona primera meitat, dominant el joc interior, i això va fer que arribessin al descans amb cinc punts d'avantatge (21-26). Però al segon temps, tot i mantenir la solidesa defensiva dels primers vint minuts, a l'equip se li van apagar els llums quan va mirar a cistella. Això va fer que en el tercer període les gironines només anotessin tres punts, tretze en tot el segon temps, i això ho van aprofitar les barcelonines per capgirar el marcador i aconseguir la seva primera victòria.