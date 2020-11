El GEiEG ja és equip de Divisió d'Honor B Nacional de rugbi

El GEiEG femení de rugbi va assolir ahir l'ascens a Divisió d'Honor B Nacional de Rugbi després de quedar subcampió en la fase final de la lliga que es va disputar a Toledo. El conjunt dirigit per Coral Vila sabia que classificant-se per a la final en feia prou per pujar a la segona màxima divisió del rugbi nacional, i no va fallar. El matí, va derrotar en la semifinal el Cau València, per un ajustat 7-12. Una victòria que ja donava tranquil·litat a les gironines per afrontar la final disputada al migdia, que van perdre contra el Getxo per 21-0. Les basques, que ja havien guanyat a les catalanes en la fase de grups, també van aconseguir bitllet per pujar de categoria.

«Ja feia un parell d'anys que perseguíem aquest objectiu i pensem que tenim el nivell per jugar aquesta competició», explicava Coral Vila un cop acabat el partit, afegint que «nivell de rugbi a l'estat espanyol va pujant i que això és important». El fet de saber que hi hauria dos equips que pujarien també va donar una mica més de marge a les grupistes, que ja sabien que el Getxo seria el gran rival a batre, i així va ser. No van poder amb les basques, que tenien jugadores molt experimentades en la seva davantera i que van comptar amb una gran Zaishliuk en l'anotació, però tot i així es va aconseguir el somiat ascens.

El GEiEG començarà la nova aventura a Divisió d'Honor B el pròxim 10 de gener, en una competició amb 8 equips i que es disputarà a una única volta de fase regular. A més de les gironines i el Getxo, El Salvador, XV Hortaleza, Las Rozas, Muralla, BUC i CR Sant Cugat seran els altres equips de la segona divisió del rugbi femení.