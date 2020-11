Espanya de bàsquet necessita guanyar Romania si no vol tenir problemes

La selecció espanyola de bàsquet necessita guanyar aquesta tarda (19.30 h) Romania si vol evitar problemes per classificar-se per l'Eurobasket de 2022. El conjunt de Sergio Scariolo, que dissabte va perdre davant Isreal (95-87), i ocupa la tercera posició -amb una victòria i dues derrotes- en un grup de quatre equips i on se'n classifiquen tres. Per tant, una victòria dels espanyols aquesta tarda donaria el bitllet per l'europeu, ja que els romanesos, que encara no han guanyat cap partit, ja no tindrien opcions d'atrapar-los ni guanyant els dos pròxims partits el mes de febrer.