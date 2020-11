El Banyoles torna a caure per la mínima a casa amb el Granollers

El Banyoles no va poder encadenar dues victòries a Lliga després de caure ahir a casa per la mínima (0-1) contra el Granollers a causa d'un polèmic penal al minut 4. A remolc, els banyolins no van tenir, un altre cop, el factor fortuna a favor en un duel on van dominar i van tenir les millors ocasions del partit.

Els ànims eren bons. El treball que s'havia fet durant la setmana també ho era. Per tant, els homes de Pitu Batlle arribaven a la cita de la millor manera per endur-se, per fi, la victòria del Coromina i Morató; i així, encadenar dues jornades emportant-se els tres punts. La sort només es va decantar pels banyolins la setmana passada, Batlle volia que ahir ho tornés a fer. Unes expectatives que es van esvair al minut 4 quan Morros Monge va decretar un polèmic penal després que Botxi toqués la pilota amb el braç. Suaibo el va convertir fent anar a remolc els banyolins durant la resta de partit. A la primera meitat l'igualada podria haver sigut una realitat. A la segona Turon va tenir la més clara errant un xut quan es trobava sol davant Priego. Alfa el va emular, també sense veure porta. Al final 0-1 i quart cop que els banyolins acaben amb aquest marcador.