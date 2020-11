Vizuete té les absències d'Eppy i Benítez per visitar el líder Sant Andreu

Després de més d'un any sense perdre el Girona B va viure el mal sabor de la desfeta la setmana passada. El Peralada va ser el culpable de trencar la ratxa de 24 partits consecutius sense conèixer la desfeta. Per refer-se d'això, els homes enrenats per Àxel Vizuete viatgen fins al Narcís Sala per enfrontar-se a un dels millors equips de la categoria, el Sant Andreu. Els barcelonins reben els blanc-i-vermells líders amb quatre victòries i un empat al sarró. Els gironins es troben en quarta posició amb tres punts menys.