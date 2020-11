Mantenir la versió Champions és l'objectiu del Barça contra l'Osasuna

El Barça rep aquest migdia l'Osasuna en el Camp Nou (14.00, Mov. LaLiga) en l'11a jornada de Lliga, una competició on, de moment, pateix i en la qual desitgen mostrar la seva versió europea per tornar al camí de la victòria. Tot això, davant uns navarresos als quals també se li resisteix el triomf. Els blaugranes estan amb urgències, i mai millor dit després de la plaga de lesions. L'equip perd per llarga durada Ansu Fati, Gerard Piqué i Sergi Roberto, i encara té les baixes dels centrals de Ronald Araújo i Samuel Umtiti. Tot i així, pel partit d'avui, Ronald Koman tornarà a comptar amb Messi i De Jong després de donar-los descans el passat dimecres a Kíev, on van golejar (0-4) i es van classificar matemàticament pels vuitens de final de Lliga de Campions. Qui també torna a una convocatòria és Sergio Busquets, que ja ha superat l'esquinç lleu de genoll.

Si De Jong ocupa el seu habitual lloc en el doble pivot, al costat de Miralem Pjanic o el recuperat Busquets, podria repetir a l'eix de la defensa el canterà Óscar Mingueza, que formaria parella de centrals amb Lenglet. A dalt, si Messi ocupa la mitjapunta, Griezmann podria ser el '9' i buscar encadenar dos partits marcant, després ser suplent i tancar el marcador a Kíev.

El conjunt dirigit per Koeman ve de perdre en lliga al Wanda Metropolitano i és 13è en la classificació -amb dos partits pendents- i a 12 punts del líder, la Reial Societat. Per la qual cosa, el que no sigui una victòria davant l'Osasuna deixaria als blaugrana en una situació complicada si volen guanyar el títol de Lliga.

Un equip entrenat per Jagoba Arrasate que també té l'infermeria molt poblada. Els navarresos visitaran el Camp Nou amb les baixes de Brandon, David García, 'Chimy' Ávila i Adrián. Els rojillos vénen d'empatar a casa davant l'Osca (1-1), de perdre en el Sánchez-Pizjuán (1-0) i a casa davant l'Atlètic de Madrid (1-3).