El Girona i l'Espanyol s'enfronten amb el lideratge de la Lliga en joc

Els homes entrenats per Àlex Marsal visiten avui a les cinc de la tarda la Ciutat Esportiva Dani Jarque per enfrontar-se al líder imbatut Espanyol. Els blanc-i-vermells estan fent una gran temporada i confien seguir al davant de la classicació. Han guanyat tres partits, comptant el de la setmana passada contra el Villa-Carlos per 4-0, i només n'han empatat un, contra el Barcelona a Sant Joan d'Espí. A més, els jugadors de Marsal són l'equip que menys gols encaixa a Lliga, només n'han rebut un en quatre jornades. Els pericos arriben al duel primers classificats i comptant tots els partits que han jugat en victòries.