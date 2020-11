El Figueres visita el camp del Sants amb les baixes d'Ayala, Medina i Coto

Intentar sumar de tres en tres i trencar la ratxa negativa que atravessen els figuerencs. Això és l'objectiu que s'ha fixat per avui l'entrenador del Figueres Javi Salamero. Per aconseguir-ho tindrà un Sants que es podria dir que les coses no li estan anant bé. Els barccelonins han disputat cinc enfrontaments on han esgarrapat només un punt gràcies a l'empat contra el Granollers. Els empordanesos arriben a la cita amb tres punts més que ells i amb les baixes del central Ayala, i els davanters Coto i Medina.