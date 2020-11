El Femení del GEiEG intentarà l'ascens a Divisió D'Honor B

Pot ser un dia històric per la secció femenina de rugbi del GEiEG, dirigit per Coral Vila. Un cop superada la fase de grups d'ascens a Divisió d'Honor B amb un global d'una victòria (15-0) davant el Pinguinos i una derrota (10-5) contra el Getxo, l'equip gironí buscarà assolir una fita històrica. Per fer-ho, només començar el dia ha de guanyar la semifinal davant el CAU València (10.50 h). Si l'equip entrenat per Vila supera la semifinal, el conjunt s'enfrontaria a latarda al vencedor del partit Getxo-Toledo a la final. Els guanyadors de les semifinals es veuran les cares en una final a tot o res i que decidirà quin dels equips jugarà a la segona categoria estatal. «Hem analitzat el CAU. És un equip molt fort i potent però nosaltres hem de ser superiors», diu Coral Vila.