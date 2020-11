El Banyoles té tota la plantilla disponible per enfrontar-se al Granollers

La sort per fi es va decantar pel Banyoles la setmana passada després de superar la Grama per un contundent 0-3. Els banyolins volen seguir sumant de tres en tres. Per fer-ho possible hauran de superar avui a dos quarts de cinc de la tarda el Granollers al Municipal Miquel Coromina i Morató. Els vallesans, que van ser el botxí del Figueres després d'endosar-lis un 0-7, han guanyat un partit, n'han empatat tres i n'han perdut un altre. L'única derrota que conreen va ser la setmana passada contra l'Horta a casa.