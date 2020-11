El Banyoles perd a la pista del Poble Nou i suma la quarta derrota seguida

El Banyoles va encadenar ahir a la pista del Poblenou la quarta derrota consecutiva (29-23), un resultat que fa que el conjunt dirigit per Pere Coll continuï a la zona baixa de la classificació amb 4 punts -precisament amb dos triomfs que va aconseguir lluny de casa. Va ser en un partit on els banyolins sempre van anar a remolc en el marcador i després del 7-5, quan s'havien disputat 11 minuts, ja no es van posar en cap moment a un gol del conjunt rival.

Partit complicat el que va tenir el Banyoles ahir a la pista del Poblenou, equip que encara no ha perdut com a local aquesta temporada. De fet, els barcelonins van posar la directa des del principi, sense deixar massa opcions als homes de Pere Coll, que sempre es van veure per darrere en el marcador.

De fet, al descans ja perdien per sis gols (16-10), i aquesta ja seria una llosa massa pesada pels visitants que en cap moment van tenir opcions d'entrar dins el partit en la segona meitat. És cert que en els següents 30 minuts el duel va ser molt més igualat, amb avantatges de 5 i 6 gols pels locals, però el marge amb el qual es va marxar el descans ja va ser definitiu.