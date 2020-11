Rugbi El GEiEG es juga l'ascens a la Divisió d'Honor B aquest cap de setmana

Toledo acull aquest cap de setmana la fase d'ascens a la Divisió d'Honor B de rugbi femení. El GEiEG, dirigit per Coral Vila, té l'oportunitat d'ascendir a la segona categoria estatal i per aconseguir-ho, avui haurà de guanyar un dels dos partits que disputarà contra el Getxo (10.50) i el Pingüinas Burgos (12.30). Els dos primers classificats d'aquest grup es creuaran demà en semifinals amb els dos de l'altre i els finalistes podran celebrar l'ascens. Coral Vila explica que «estem contentes de com hem pogut anar entrenant a pesar de la situació» i afirma que «pel que fa a preparació anem molt bé». El que no satisfà l'entrenadora és «el ritme de partits». «Des del mes de març que no estem jugant», recorda Vila. Dels rivals explica que «el Getxo les coneixem d'altres vegades i han recuperat algunes veteranes. Del Burgos admet que «en sabem ben poca cosa».