L'FCF demana a Interior tancar les instal·lacions esportives a les onze de la nit

El secretari de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Oriol Camacho, va mantenir ahir una reunió telemàtica amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una trobada que també va comptar amb la presència del president de la UFEC, Gerard Esteva, i la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, d'entre d'altres. L'FCF va traslladar la petició de tancar les instal·lacions esportives a les onze de la nit perquè els equips tinguin més temps per dur a terme els seus entrenaments. Així mateix també es demanava la mobilitat entre municipis pels caps de setmana per gaudir de més dies per entrenar.

Aquestes no són les úniques demandes ja que l'organisme, que recordava la difícil situació de moltes entitats esportives arran de l'actual situació, també espera que al segon tram de la desescalada hi puguin haver partits amistosos d'àmbit comarcal i que la competició torni a la quarta fase.