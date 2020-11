Exàmens complicats per al Sarrià i el Bordils a casa

L'Handbol Bordils i la UE Sarrià reprenen aquest vespre la competició amb dos compromisos d'allò més exigents als seus pavellons. D'una banda, el Bordils mirarà d'estrenar, d'una vegada per totes, el caseller de victòries aquesta temporada. No ho tindrà fàcil, ni de bon tros, perquè a davant hi tindrà el poderós Novás, segon classificat. De l'altra, el Sarrià, un xic més tranquil pel que fa a la classificació rep la visita de l'Alacant, un altre dels equips potents de la categoria.

La temporada està sent atípica per a tothom. No només a Plata sinó a qualsevol categoria de qualsevol esport. Ara jugo, ara descanso, ara em confino... En aquest sentit, el Bordils va tornar a competir la setmana passada a Eivissa després d'una interrupció de tres jornades. Ho va fer amb una derrota que va deixar un mal gust de boca a Pau Campos. «Vam fer un bon partit però vam perdre per errades no forçades. Cal ajustar-les i aconseguir que si el rival ens vol guanyar, que sigui perquè és més bo i no pas perquè li donem opcions de córrer i de llançar fàcil», diu Campos. El tècnic destaca que el Bordils es trobava en un «bon moment» de forma quan va haver d'aturar-se per uns casos positius de covid-19 a la plantilla.

Campos, òbviament desitja que la primera victòria de la temporada sigui aquest vespre però no l'amoïna excessivament. «No és un any per pensar-hi gaire, per tot el que passa. És clar que hi ha ganes que sigui ja pels bons entrenaments que fa la plantilla i tots els esforços que fan per venir a entrenar i compaginar horaris amb la feina. Es mereixen que per fi els surti cara», destaca. El tècnic bisbalenc alerta del perill d'un Novás «fet i pensat per pujar a l'Asobal». «Quan tothom retalla pressupostos, ells l'han apujat», avisa Campos, que té tots els jugadors disponibles pel partit.

Per la seva banda, el Sarrià intentarà recuperar el camí de les victòries de després de dues derrotes seguides contra els dos primers classificats (Barça B i Novás). El conjunt que entrena Salva Puig ha assolit fins ara tots els punts al seu pavelló on es troben molt més còmodes que a domicili. Al conjunt alacantí hi milita l'exjugador del Sarrià, Dídac Villar, de 32 anys.