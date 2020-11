El Barça i els seus jugadors acorden una rebaixa salarial de 122 milions

El FC Barcelona va anunciar ahir un principi d'acord amb els advocats dels seus jugadors per rebaixar en 122 milions d'euros les retribucions fixes d'aquesta temporada, al que hi cal afegir «l'ajornament», segons el club, durant tres anys, de les remuneracions variables d'aquesta campanya, que ascendeixen a uns 50 milions més. Aquest principi d'acord queda pendent de ratificació en els propers dies per part del col·lectiu de jugadors i tècnics afectats, segons precisava el Barça en un comunicat.

La comissió gestora que dirigeix l'entitat des de la dimissió de Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva va xifrar en 191 milions d'euros l'ajust salarial necessari per resoldre el greu problema financer que té el club i que s'ha vist agreujat per la pandèmia de la covid-19. El FC Barcelona ha calculat que tindrà una reducció d'ingressos superior als 300 milions d'euros durant la temporada 2020-21.

D'altra banda, el cos tècnic de l'exentrenador Quique Setién va arribar ahir a un acord amb el club per rescindir la seva relació contractual més de tres mesos després de ser destituïts dels seus càrrecs. Així ho va informar Eder Sarabia, segon entrenador de Setién, a través de les de xarxes socials.