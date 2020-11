Un positiu al Palafrugell fa suspendre els partits contra el Calafell i el Lloret

El CH Palafrugell ha tornat a topar amb la covid-19. El conjunt baix-empordanès ha detectat un cas positiu a la plantilla que farà que s'hagin d'ajornar els partits de demà a la pista del Calafell i també el derbi gironí de la setmana que ve contra el Lloret. El club va detallar que havia exposat la situació a la Federació i les autoritats sanitàries i que el jugador es trobava en aïllament domiciliari.

Es tracta del segon cop aquesta temporada que el Palafrugell ha de suspendre algun partit. El club ja va haver de fer-ho la darrera setmana d'octubre quan un jugador de la plantilla va donar positiu per coronavirus. Llavors els partits que no es van poder disputar van ser el derbi contra el Lloret i la visita al Liceo de la Corunya. Precisament el partit contra els selvatans s'havia fixat per dimarts de la setmana que ve però el positiu d'un altre jugador anunciat ahir farà que s'hagi de tornar a reprogramar per més endavant al calendari.