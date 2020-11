El Barça confia tancar un mes de novembre perfecte contra el Villeurbaunne

El FC Barcelona visita aquest vespre (20.45, DAZN) la pista de l'Asvel Villeurbanne, l'últim obstacle per tancar un mes de novembre perfecte i encadenar la vuitena victòria consecutiva en l'Eurolliga. Serà un duel de contrastos. El líder, amb una única derrota en nou jornades, contra el fanalet vermell de la competició, que només ha sumat una victòria en set partits. El Barça, una de les millors defenses d'Europa (69,4 punts per partit), contra el pitjor atac (70,6 punts de mitjana).

Un partit desigual que arriba en un moment dolç per als jugadors de Sarunas Jasikevicius. Novembre ha estat el mes perfecte per a l'equip blaugrana, que ha guanyat els set partits que ha disputat entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga. Durant aquests partits s'ha vist la millor versió dels de Jasikevicius especialment en defensa, encaixant una mitjana de només 68 punts per matx. Norris Cole i Charles Kahudi són alguns dels homes a seguir de l'Asvel.