Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar i Ramos opten al premi The Best

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar i els espanyols Sergio Ramos i Thiago Alcántara figuren a la llista d'onze candidats publicada ahir per la FIFA per optar al premi The Best (els millors) de 2020. També figuren entre els nominats a millor jugador Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Mohamed Salah i Virgil van Dijk.

En la categoria específica de millor porter no hi va haver sorpreses i hi apareixen Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak i Marc-André ter Stegen. Com a candidats a millor entrenador es van escollir Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui i Zinedine Zidane

En la categoria femenina la internacional del Barcelona Jennifer Hermoso figura entre les onze finalistes. També està nominat Lluis Cortés, que optarà a millor entrenador (Barça femení).