mercat El City oferiria un contracte de 10 anys a Leo Messi

? El diari The Times publicava ahir que el Manchester City està disposat a llançar la casa per la finestra per contractar l'argentí Leo Messi, qui decidirà el seu futur més immediat el proper mes de gener en acabar contracte amb el FC Barcelona el 30 de juny del 2021. Segons el rotatiu britànic, el club citizen estaria disposat a posar al damunt de la taula una proposta per a les properes deu temporades, les quals completaria com a futbolista i ambaixador. Aquest contracte inclou els anys que sigui necessari com a jugador a les ordres de Josep Guardiola i a continuació s'allargaria almenys fins que Messi tingués 43 anys, perquè l'argentí tanqués el seu cicle esportiu en alguna de les vuit franquícies que el City té arreu del món, abans també de ser-ne un ambaixador de per vida.