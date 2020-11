L'Spar Girona no va jugar el cap de setmana passat contra l'Al Qazeres pels casos de covid detectats al conjunt extremeny i, per tant, després de guanyar a la pista del Campus Promete, no tornarà a jugar fins divendres, quan visitarà l'Araski (18.30). L'equip es va entrenar ahir a Fontajau. A la foto, Reisingerova, Gray i Eldebrink.