L'Olot rep el Barça B a la recerca d'un punt d'inflexió que faci canviar la dinàmica

Cinc jornades, dos empats i tres derrotes. El balanç de l'Olot en aquest accidentat començament de temporada no és l'esperat i, per aquest motiu, els garrotxins necessiten urgentment un punt d'inflexió. Un clic que serveixi per veure-ho tot diferent i que permeti al conjunt de Raúl Garrido encarar amb més alegria i optimisme els pròxims partits. La solució és ben senzilla: guanyar un partit. La teoria sembla fàcil però a la pràctica l'Olot se li està fent una muntanya aconseguir la primera victòria de la temporada. L'escenari d'avui tampoc fa baixada però qui sap si el, sempre temible, Barça B pot ser el rival idoni per a la reacció. «Passem pàgina de la derrota a Andorra. Som conscients que les coses no van com voldríem i sabem que el partit del Barça B és vital per agafar un punt d'inflexió», diu Raúl Garrido.

La llista de baixes del tècnic valencià per al partit d'avui és llarga. No hi seran el porter Pol Ballesté, els defeneses Carles Mas i Lluís Aspar ni els migcampistes Jordi Masó i Pedro del Campo. Per la seva banda, el filial blaugrana també arriba força minvat d'efectius a la cita. De fet, el tècnic Francesc Xavier Garcia Pimienta no pot comptar amb Peña, Mingueza i Konrad de la Fuente, que ahir eren a Kíev amb el primer equip, ni amb els lesionats Sarsanedas, Oriol Busquets, Abe, Ilaix Moriba, Igor o Solano, entre d'altres. «Ells tenen baixes, però nosaltres també. Nosaltres anem amb 14 jugadors del primer equip i ells són un club molt gran amb juvenils de primera línia i una plantilla molt més àmplia. No pensem en les baixes, estem centrats en els que hi seran per donar la millor resposta», recordava Garrido. El partit suposarà el retorn del cassanenc Arnau Comas a la que va ser casa seva la temporada passada (16 partits).