El Llagostera visita Lleida per allargar la imbatibilitat i les excel·lents sensacions

Amb un dels pressupostos més reduïts, colpejat per la pandèmia del covid-19, inquilí d'una de les categories més igualades i competides dels últims anys a la Segona Divisió B. El Llagostera ha sigut capaç de fer front a tot això i a un calendari més que comprimit per anar passant pantalles, sense perdre cap vida pel camí i decidit a allargar la bona inèrcia de joc, resultats i sensacions. Sense gaire temps per agafar aire, l'equip d'Oriol Alsina visita aquesta tarda (19 hores) el Camp d'Esports de Lleida per disputar el partit corresponent a la quarta jornada, que es va ajornar setmanes enrere en haver-hi uns quants positius a la plantilla blaugrana. Exhaust per l'esforç però amb la motivació per bandera hi arriba el Llagostera, que encara no coneix la derrota aquesta temporada.

És cert que va deixar escapar la Copa Catalunya davant L'Hospitalet, però ho feia a la tanda de penals després d'empatar al final del temps reglamentari. A la Lliga, tres jornades i cap desfeta ni tampoc ni un sol gol encaixat: 0-0 davant Andorra i Badalona, i el 2-0 de diumenge passat contra l'Espanyol B al Municipal. A tot això, se li suma la brillant experiència a la Copa RFEF, on ha anat despatxant l'Ejea (2-1), Nàstic (2-1), Platges de Calvià (3-0) i UCAM Múrcia (2-1) a l'espera de lluitar pel títol aquest proper dimecres davant Las Rozas.

Encara sense poder comptar amb Pau Juvanteny, lesionat, Oriol Alsina disposa de la resta dels jugadors de la plantilla, perquè haurà de filar prim a l'hora de confeccionar la convocatòria. També hi haurà rotacions per donar descans i tenir tothom el més fresc possible. «Hi haurà canvis, però portem així molt de temps. Qui surt sempre respon. Potser hi ha vuit o nou futbolistes que poden tenir més nivell, però a l'hora de la veritat tots es deixen la vida i saben què han de fer. Ho estem gestionant de la millor manera possible. Estem mentalitzats de quina es la situació i competim bé jugui qui jugui. Estem regulant els esforços, posant sempre els més frescos i aquells que es poden adaptar millor», explica Alsina.

Destaca la «moral i il·lusió» dels seus futbolistes, ingredients que també poden servir per derrotar un «equiparro» com ho és el Lleida Esportiu. «En aquesta Lliga dir que algun dels rivals no és complicat seria dir una mentida. Ells seran encara més perillosos perquè van perdre l'altre dia a casa (2-3 amb el Cornellà). És un camp gran, de gespa natural, cosa que no ens beneficia. Tenen bones individualitats que poden marcar la diferència i dominen moltes facetes. No serà gens fàcil», ho remata.