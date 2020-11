Gasol diu que la feina s'està fent bé al Bàsquet Girona tot i les derrotes

Marc Gasol va explicar ahir que la seva decisió de fitxar per Los Angeles Lakers la va decantar «l'oportunitat de guanyar un altre anell», ja que «guanyar és addictiu», al mateix temps que va reafirmar que «per descomptat» que competirà amb Espanya en els Jocs Olímpics tot i les dificultats de calendari en aquesta temporada de jornades tan comprimides. «He triat els Lakers per l'oportunitat de guanyar un altre anell, per tornar a sentir aquesta sensació», va dir al youtuber Ibai Llanos.

Posteriorment, al vespre, va participar a través de l'Instagram del Bàsquet Girona en un xat amb aficionats. A banda de parlar també de la seva arribada als Lakers, el president del club va enviar un missatge de tranquil·litat tot i els mals resultats: «La feina s'està fent bé, tenim talent a la pista, al cos tècnic i als despatxos, i ara hem d'esperar que doni els seus fruits, en això treballem».