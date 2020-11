Fontajau estrenarà al gener un parquet definitiu adquirit per 135.520 euros

El pavelló de Fontajau estrenarà el mes de gener el parquet definitiu que substituirà el que va quedar inhabilitat per la inundació provocada pel temporal Gloria. Gairebé un any després d'aquell sinistre, que va negar la pista central i d'altres dependències amb més d'un metre i mig d'aigua, l'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Soluciones decorativas Ibaizabal SL, per 135.520 euros, el sòl definitiu que quedarà instal·lat al pavelló, en propietat. La inundació va malmetre l'anterior sòl de Fontajau just quan no feia ni mig any que l'Ajuntament l'havia restaurat amb una inversió pròxima als 45.000 euros.

L'adjudicació és pública des d'ahir, tot i que ara s'obre un termini de quinze dies abans no sigui definitiva i es firmi el contracte. Al concurs s'hi van presentar un total de sis ofertes. Un cop la compra estigui rubricada, l'empresa adjudicatària tindrà un mes i mig per procedir a la instal·lació, que es podria fer en menys d'una setmana. Per tant, l'Spar Girona i el Bàsquet Girona, els principals usuaris de la pista central de Fontajau, en podran disposar a inicis de 2021.

Un any després de l'aiguat quedarà resolt, definitivament, el greu problema que es va generar a Fontajau i que va fer tèmer als clubs no poder disposar del pavelló la temporada passada (encara no havia esclatat la crisi sanitària). Inicialment l'Ajuntament va aconseguir, via Generalitat, un parquet que estava en desús a Tarragona i al cap de tres setmanes del sinistre ja s'hi tornaven a jugar partits oficials. Després, l'expansió del coronavirus va tallar de cop les lligues, i durant el confinament s'havia plantejat que el pavellló pogués acollir un hospital de campanya, escenari finalment descartat. El parquet va tornar a Tarragona a la primavera, i l'estiu passat se'n va llogar un altre per afrontar l'inici de temporada de l'Uni i el Bàsquet Girona, que és el que encara hi ha instal·lat.