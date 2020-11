Un ruixat de gols a la segona meitat dona el primer triomf al Banyoles

El Banyoles ha superat la FE Grama per 0-3 gràcies a la dianes de Henry i Turon, de penal ambdós, i de Moha per certificar la victòria. Durant la primera meitat els banyolins han pogut obrir el marcador, però les tres ocasions amb què han comptat s'han estavellat contra el travesser. Lluny de lamentacions, han començat de la mateixa manera a la represa on han dominat l'esfèrica i han vist porta un total de tres cops. Amb aquesta victòria els del Pla de l'Estany sumen els primers tres punts a Lliga i surten de la darrera posició amb quatre unitats. El Figueres també ha disputat avui el seu enfrontament contra el Vilassar de Mar. Els figuerencs només han pogut esgarrepar un punt a casa després d'empatar a 1.