La final del Llagostera, el 2 de desembre

El Llagostera jugarà el dimecres 2 de desembre a les sis de la tarda la gran final de la Copa Federació contra Las Rozas. El partit es disputarà al Municipal Navalcarbón, estadi del conjunt madrileny, segons marca el quadre sortejat a principi de curs. Serà la segona gran cita dels gironins aquesta temporada (corresponia a l'anterior) després de la final de la Copa Catalunya, perduda per penals contra l'Hospitalet, i a l'espera del duel de Copa del Rei contra l'Espanyol al Municipal. Abans però, els d'Oriol Alsina hauran de jugar demà el partit ajornat a Lleida (19.00) i diumenge a Cornellà (18.00). El Las Rozas, per la seva banda, arribarà una mica més fresc perquè no té partit entre setmana. El conjunt que entrena Manolo Cano d'ençà de la destitució, la setmana passada, de l'exjugador del Madrid, Iván Helguera, visitarà diumenge al migdia el San Sebastián de los Reyes, abans de la final contra els gironins de dimecres. En el debut de Cano, Las Rozas va superar l'Atlètic de Madrid B (2-1) diumenge passat.