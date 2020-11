El Figueres frega la victòria davant el Vilassar de Mar (1-1)

La Unió Esportiva Figueres ha empatat (1-1) aquest migdia a l'Estadi de Vilatenim davant la UE Vilassar de Mar. Els figuerencs buscaven la primera victòria com a locals de la temporada, però han topat contra un conjunt maresmenc que desconeix el triomf a casa i a fora. Els de Javi Salamero s'han avançat al minut 30 amb un gol de cap de Pepu Soler i just després s'han deixat empatar. A la represa, un xut sec al pal del mateix Pepu al minut 70 ha estar a punt de deixar els tres punts a l'Empordà.

Sense Carles Coto, Marc Medina, Mario Mendoza i Marc Granero, per lesió, el Figueres recuperava avui els sancionats Maureta i Pol Bastidas, a més de Carlos Treviño, que ha estrenat convocatòria un cop recuperat d'una lesió al genoll que va patir fa nou mesos. Després d'una primera mitja hora igualada els altempordanesos s'han avançat amb un gol de Pepu, que ha acompanyat la pilota amb el cap a dins després d'una rematada d'Ivan Vidal –també, amb el cap-, a centrada de Marc Bech per la dreta. Era el minut 30, però l'alegria ha durat ben poc perquè Eslava, a la jugada següent, ha aprofitat una centrada llarga per batre Andrés.

A la segona meitat els de Javi Salamero ho han intentat davant un rival que centrava sense trobar rematador a dins de l'àrea. Pepu Soler ha tingut a les seves botes el gol del triomf: primera una rematada seva ha sortit a la dreta de la porteria de Ramon (63') i després, la més clara, ha etzibat un xut sec que s'ha estavellat al pal esquerre del porter maresmenc (70').

Javi Salamero, entrenador del Figueres, ha explicat després del partit que "no puc estar content pel resultat però ens hem retrobat amb la línia competitiva que aquest equip mereix. Hem jugat millor que el rival i hem tingut les millors ocasions. Els errors individuals ens penalitzen molt"

Peque, tècnic del Vilassar de Mar, ha considerat "l'empat és just. A la primera part hem sigut millors, hem reaccionat molt bé al seu gol. A la segona, el Figueres ha estat superior".

Amb aquest empat el Figueres és vuitè i diumenge que ve, dia 29 de novembre (12.15 h), jugarà al camp de la UE Sants.





FITXA TÈCNICA



FIGUERES: Andrés, Maureta, Gallo, Uri Ayala, Pol Gómez, Marc Bech (Pol Tarrenchs, 64'), Gabri Vidal (Abel Fàbregas, 78'), Valverde (Pol Bastidas, 88'), Pepu Soler, Ivan Vidal i Ousman.

VILASSAR: Roman, Santi Varese, Fran Fuentes, Edu Domingo, Eslava, Pluvins, Sofi (Kilian, 71'), Casta (Miguel López, 88'), Aumatell (Carlos Cano, 58'), Martí Serra i Gamiz.

GOLS: 1-0, Pepu Soler (30'); 1-1, Eslava (31').

ÀRBITRE: Carballo Vázquez.

INCIDIÈNCIES: Estadi de Vilatenim. Sisena jornada de Tercera Divisió. Partit jugat a porta tancada, s'ha pogut seguir en streaming pel canal de YouTube de la UE Figueres.