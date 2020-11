Primera La Reial guanya a Cadis i reforça el seu lideratge en la Lliga per sobre dels grans

La Reial Societat no afluixa. L'equip basc es mantindrà una setmana més en el lideratge de la Lliga després d'imposar-se ahir per 0-1 al Cadis. Malgrat el resultat ajustat en el marcador, els donostiarres van ser molt superiors als andalusos i van encadenar amb justícia la seva sisena victòria consecutiva en un campionat que encapçalen amb 23 punts, 3 més que l'Atlètic (amb dos partits pendents), 4 per sobre del Villareal, 6 més que el Madrid (un duel pendent) i 12 més que el Barça (onzè amb dos partits menys). «Cal gaudir del moment amb els peus al terra», va advertir Imanol Alguacil en la roda de premsa posterior, en la qual va assegurar que la possibilitat de guanyar la Lliga no passa pel seu cap. «Ho vinc repetint, fins que no quedin cinc partits la classificació no em diu res. No serveix de res estar ara primer. Quan quedin cinc partits, si ets aquí, estaràs en la lluita», va recalcar el tècnic donostiarra. No només va guanyar la Real, sinó que ho va fer rotant tots els seus jugadors sense que això afectés el rendiment. Aquesta vegada va ser l'exfutolista del Girona Portu el que va haver d'esperar a la banqueta. I el seu substitut, Januzaj, va signar un partit superb, amb diverses accions de «crack» i sobretot amb l'assistència a Isak en el gol que va resoldre el partit contra el Cadis.