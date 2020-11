Piqué té «una lesió parcial» del lligament encreuat del genoll dret

Les llàgrimes de dolor i, al mateix temps, de por que dissabte a la nit anava escampant Gerard Piqué per la gespa del Metropolitano ja anunciaven que el seu genoll dret, després de rebre l'impacte de Correa en la seva caiguda, s'havia trencat. Va abandonar coixejant la gespa tement mesos i mesos d'absència. Tot i que el Barça no va pronosticar ahir un temps estimat per al seu retorn, una cosa que sí que va fer, per exemple, amb Sergi Roberto, que estarà dos mesos de baixa.

El club, en un primer diagnòstic d'urgència, ja va informar que el central patia «un esquinç del lligament». De tornada a casa, i després de ser sotmès a noves proves mèdiques, el Barça va emetre ahir un altre comunicat en què indicava que el defensa va patir «un esquinç de grau tres al lligament lateral intern i té una lesió parcial del lligament encreuat del genoll dret». Un problema més per a Ronald Koeman. A cada partit que juga no para de perdre jugadors. I tots essencials en el seu esquema. Primer va ser Ansu Fati, que en el xoc contra el Betis va patir una greu lesió al genoll esquerre que el tindrà quatre mesos de baixa. Després, va ser Sergio Busquets, que queia amb la selecció espanyola, tot i que de molta menys gravetat. Només dues setmanes de baixa en el pitjor dels escenaris. Ara, Piqué i Sergi Roberto, tots dos en una mateixa nit.

Gerard Piqué va acabar estirat a terra després que Correa, de manera involuntària, li doblegués el genoll dret. Estirat i ple de dolor, amb problemes a l'inici fins i tot per aixecar-se abans de ser atès per Lluís Til, el metge del Barça, el mateix que el va acompanyar a la seva sortida de camp lenta, i plena de tristesa, perquè tots temien el pitjor.

La baixa del central deixa despullada la defensa, producte de la terrible planificació esportiva dissenyada pel club, amb només tres especialistes en aquesta zona tan estratègica de l'equip: Piqué, Lenglet i Araujo, el defensa que va venir del filial, que també està lesionat. Umtiti, el quart central, no apareix per enlloc.

A Koeman, per exemple, li van preguntar per Araujo i pel francès tan bon punt va encaixar la derrota amb l'Atlètic i ni el va esmentar. «Araujo no hi serà dimarts ni tampoc diumenge contra Osasuna», es va limitar a precisar el tècnic quan encara desconeixia el període de baixa que necessitarà Pique. Ara ja ho sap.