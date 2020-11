El Peralada fa caure el Girona B de Vizuete un any i mig després

Un duel a l'altura de totes les expectatives que estableixen els derbis. Més tots els condicionants afegits de dos clubs que no fa pas gaire estaven afiliats. La realitat de cadascú ara és una altra, però tant el Girona B com el Peralada coincideixen en la lluita per estar a dalt. Ritme, intensitat i una expulsió d'Ivan Amoedo a la segona part. No va faltar res ahir a Riudarenes, on l'equip d'Albert Carbó va posar fi a la imbatibilitat dels blanc-i-vermells gràcies a un gol solitari de Ritxi des dels onze metres. Una victòria de prestigi (0-1) per als xampanyers resistint amb un home menys que posa sobre la taula la gran tasca que està fent Axel Vizuete des de fa temps. I és que el tècnic gironí no perdia des de fa un any i mig.

Carbó de seguida va fer una declaració d'intencions amb la seva estratègia. Més possessió per als xampanyers, que pressionaven sense vergonyes un Girona B que gairebé no es reconeixia. Cada cop que els d'Axel Vizuete tenien la pilota, però les sensacions canviaven amb la capacitat de generar perill del no-res. Sobretot, quan Ferran connectava amb Sulei per banda esquerra i l'últim s'encarregava de la resta. El primer xut entre els tres pals va arribar al minut 5 de les botes del capità blanc-i-vermell. El seu cacau llunyà no va agafar desprevingut Aroca, que va atrapar-lo sense problemes. Després d'un cop de cap de Dan per damunt del travesser i un error en la sortida del Peralada, Turmo va poder obrir la llauna amb un xut creuat que va sortir llepant el pal. Sergi Romero va encarregar-se de treure els nervis de la seva defensa amb una bona actuació.

Per la seva part, els alt-empordanesos seguien insistint enganxats al ritme de Rixti i la determinació d'Arnau Ortiz. Al 21, Jona va frustrar un xut d'Arnau des de la frontal. També ho va provar Josu amb un míssil des de l'esquerra que va sortir fora per poc. El gol del Peralada trucava a la porta i va acabar arribant per la pena màxima. Monjonell, que havia substituït el lesionat Sergi Benítez, va veure targeta després d'una entrada sobre Arnau. L'àrbitre ho va tenir claríssim. Al seu torn, Rixti va encarregar-se d'avançar el seu equip de penal.

Marxar als vestidors amb el 0-1 al marcador era un escenari inèdit per als gironins a Riudarenes. El missatge de Vizuete va ser clar: intercanviar els papers i sortir a l'atac a la represa per aconseguir marcar. L'expulsió d'Amoedo a l'inici de la segona part per veure la segona groga va facilitar les coses al filial blanc-i-vermell. Amb un home més, va mostrar-se segur de si mateix i va protagonitzar un autèntic setge a l'àrea xampanyera. El Peralada gairebé no va ni superar el mig del camp, mentre els gironins ho provaven de totes les maneres. Ferran, Naranjo, Sulei i Dan van disposar de les ocasions més clares. La mala fortuna, la solvència d'Aroca i l'esforç col·lectiu dels de Carbó per defensar el resultat van dictar el final.