El Peralada acaba amb la ratxa del Girona B

El Peralada continua fi aquesta temporada, sobretot després de superar el Girona B a Riudarenes (0-1), en un duel on els xampanyers s'han avançat amb un gol de Ritxi Mercader abans del descans i han sabut aguantar amb deu jugadors sobre el camp. L'equip d'Àxel Vizuete no ha conegut la derrota des del 12 de maig del 2019, una ratxa triomfal que ha fulminat el Peralada en la seva visita a l'equip que un dia va ser el Girona C, en l'acord de filiació dels altempordanesos amb els de Montilivi.



En una primera meitat igualada, poc abans del descans, Moreno Villaecija ha assenyalat penal favorable al Peralada (41'), un tir des dels onze metres que ha convertit Ritxi Mercader enganyant a la perfecció el porter local (42').





?? Aquí la transformació del penal de @ritxi, enganyant completament al porter local Jona, amb un xut ras per laseva esquerra!!! GRAAAN RITXI!!! ???????????? pic.twitter.com/ANIYAa8AgZ — CF Peralada (@CFPeralada) November 22, 2020



FITXA DEL PARTIT

En la represa, els xampanyers s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de l'exgironí Ivan Amoedo, que ha vist la segona groga (53'), un escenari que ha condicionat la segona meitat a Riudarenes. Tanmateix,, que perd en lliga divuit mesos després.i sumen onze punts de quinze possibles, situant-se en la tercera posició del grup 5.B de la Tercera Divisió.Joan, Gamell, Jofre (Sánchez, 84'), Dan, Adri (Gené, 61'), Joel (Kemo, 46'), Ferran, Turmo (Naranjo, 61'), Sulei, Sergi (Monjonell, 34') i Nil.Aroca, Puig (Micaló, 62'), Coro, Romero, Amoedo, Vilanova, Casanova, Josu (Muritala, 73'), Ritxi (Cunill, 93'), Ortiz (Diaby, 73') i Maxi (Papa, 62').0-1 (Ritxi (p), 41').Moreno Villaecija (Baix Llobregat), juntament amb Moreno Martínez i González López (Baix Llobregat).Als locals Monjonell, Nil i Dan; als visitants Amoedo, Josu, Casanova, Ritxi i Diaby.Al visitant Ivan Amoedo per doble amonestació.Municipal de Riudarenes. A porta tancada.