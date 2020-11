Palafrugell i Garatge Plana Girona empaten en el derbi d'OK Lliga

Palafrugell i Garatge Plana Girona s'enfrontaven ahir en el primer derbi gironí de la temporada de l'OK Lliga. Un partit on cada equip va dominar una meitat i que va acabar amb empatat a dos en el marcador. Un resultat que, segurament, no contenta a cap dels dos equips, que continuen a la zona mitja de la taula. Els del Baix Empordà, però, segueixen sense perdre un partit des de la primera jornada de campionat a la pista del Barça, i encara en tenen tres de pendents per jugar. Mentrestant, els gironins també encadenen tres jornades sense perdre -amb dos empats i una victòria.

Va costar veure el primer gol al Pavelló Municipal de Palafrugell, però finalment va arribar al minut 16 de partit. El local Marc Figa, màxim golejador palafrugellenc del present campionat amb cinc dianes, va avançar el seu equip, i amb l'1-0 s'arribava al descans. De fet, en la primera part va ser el conjunt entrenat per Xavier Garcia el que va dominar el joc.

En canvi, en el segon temps van ser els jugadors entrenats per Marc Comalat i Ramon Benito qui van portar la iniciativa. I ben aviat, als cinc minuts de la represa, David Gelmà igualava el partit, però un minut i mig després i en una jugada embolicada, Franco Ceschim tornava a posar per davant als negre-i-blancs. Però Gerard Pujol, màxim anotar gironí amb nou gols, feia el 2-2 definitiu quan faltaven 13 minuts i mig pel final del duel. I és que tot i que encara quedaven més de 10 minuts de joc i els dos equips van intentar sumar un gol que els donés la victòria, el marcador ja no es va moure més.



El Girona femení cau golejat

El Garatge Plana Girona femení va caure golejat a casa contra el Manlleu (3-10), en un partit on es van veure fins a 10 gols en la segona meitat.

Els primers 25 minuts van acabar amb 0-3 en el marcador. Tot i així, les gironines no es van rendir i van aconseguir retallar distàncies fins al 3-5, quan faltaven 12 minuts pel final. Però en els últims 9 minuts les visitants van fer cinc gols que van acabar amb totes les esperances locals.